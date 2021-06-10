Календарь Евро-2020

Завтра стартует Евро-2020.

Как сообщает Day.Az, обновленное расписание турнира было утверждено Исполнительным комитетом УЕФА 17 июня 2020 года. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. ЕВРО-2020 пришлось перенести в марте из-за вспышки COVID-19. Новый список принимающих городов был утвержден исполкомом УЕФА 23 апреля 2021 года.

Группа A (Рим/Баку): Турция, Италия (хозяева), Уэльс, Швейцария

Группа B (Копенгаген/Санкт-Петербург): Дания (хозяева), Финляндия, Бельгия, Россия (хозяева)

Группа C (Амстердам/Бухарест): Нидерланды (хозяева), Украина, Австрия, Северная Македония

Группа D (Лондон/Глазго): Англия (хозяева), Хорватия, Шотландия (хозяева), Чехия

Группа E (Севилья/Санкт-Петербург): Испания (хозяева), Швеция, Польша, Словакия

Группа F (Мюнхен/Будапешт): Венгрия (хозяева), Португалия (чемпион), Франция, Германия (хозяева)

Групповой этап

11 июня

Группа A: Турция - Италия (23:00, Рим)

12 июня

Группа A: Уэльс - Швейцария (17:00, Баку)

Группа B: Дания - Финляндия (20:00, Копенгаген)

Группа B: Бельгия - Россия (23:00, Санкт-Петербург)

13 июня

Группа D: Англия - Хорватия (17:00, Лондон)

Группа C: Австрия - Северная Македония (20:00, Бухарест)

Группа C: Нидерланды - Украина (23:00, Амстердам)

14 июня

Все голы сборной России в квалификации ЕВРО-2020

Группа D: Шотландия - Чехия (17:00, Глазго)

Группа E: Польша - Словакия (20:00, Санкт-Петербург)

Группа E: Испания - Швеция (23:00, Севилья)

15 июня

Группа F: Венгрия - Португалия (20:00, Будапешт)

Группа F: Франция - Германия (23:00, Мюнхен)

16 июня

Группа B: Финляндия - Россия (17:00, Санкт-Петербург)

Группа A: Турция - Уэльс (20:00, Баку)

Группа A: Италия - Швейцария (23:00, Рим)

17 июня

Группа C: Украина - Северная Македония (17:00, Бухарест)

Группа B: Дания - Бельгия (20:00, Копенгаген)

Группа C: Нидерланды - Австрия (23:00, Амстердам)

18 июня

Группа E: Швеция - Словакия (17:00, Санкт-Петербург)

Группа D: Хорватия - Чехия (20:00, Глазго)

Группа D: Англия - Шотландия (23:00, Лондон)

19 июня

Группа F: Венгрия - Франция (17:00, Будапешт)

Группа F: Португалия - Германия (20:00, Мюнхен)

Группа E: Испания - Польша (23:00, Севилья)

20 июня

Группа A: Италия - Уэльс (20:00, Рим)

Группа A: Швейцария - Турция (20:00, Баку)

21 июня

Группа C: Северная Македония - Нидерланды (20:00, Амстердам)

Группа C: Украина - Австрия (20:00, Бухарест)

Группа B: Россия - Дания (23:00, Копенгаген)

Группа B: Финляндия - Бельгия (23:00, Санкт-Петербург)

22 июня

Группа D: Чехия - Англия (23:00, Лондон)

Группа D: Хорватия - Шотландия (23:00, Глазго)

23 июня

Группа E: Словакия - Испания (20:00, Севилья)

Группа E: Швеция - Польша (20:00, Санкт-Петербург)

Группа F: Германия - Венгрия (23:00, Мюнхен)

Группа F: Португалия - Франция (23:00, Будапешт)

Две сильнейшие сборные каждой группы и четыре лучших обладателя третьих мест выйдут в плей-офф.

24 и 25 июня - дни отдыха

ПЛЕЙ-ОФФ

1/8 финала

26 июня

1: 2A - 2B (20:00, Амстердам)

2: 1A - 2C (23:00, Лондон)

27 июня

3: 1C - 3D/E/F (20:00, Будапешт)

4: 1B - 3A/D/E/F (23:00, Севилья)

28 июня

5: 2D - 2E (20:00, Копенгаген)

6: 1F - 3A/B/C (23:00, Бухарест)

29 июня

7: 1D - 2F (20:00, Лондон)

8: 1E - 3A/B/C/D (23:00, Глазго)

30 июня и 1 июля - дни отдыха

Четвертьфиналы

2 июля

Четвертьфинал 1: Победитель матча 6 - победитель матча 5 (20:00, Санкт-Петербург)

Четвертьфинал 2: Победитель матча 4 - победитель матча 2 (23:00, Мюнхен)

3 июля

Четвертьфинал 3: Победитель матча 1 - победитель матча 3 (20:00, Баку)

Четвертьфинал 4: Победитель матча 8 - победитель матча 7 (23:00, Рим)

Полуфиналы

6 июля

Полуфинал 1: Победитель четвертьфинала 1 - победитель четвертьфинала 2 (23:00, Лондон)

7 июля

Полуфинал 2: Победитель четвертьфинала 4 - победитель четвертьфинала 3 (23:00, Лондон)

8, 9, 10 июля - дни отдыха

Финал

11 июля

Победитель полуфинала 1 - победитель полуфинала 2 (23:00, Лондон).