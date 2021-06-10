Календарь Евро-2020
Завтра стартует Евро-2020.
Как сообщает Day.Az, обновленное расписание турнира было утверждено Исполнительным комитетом УЕФА 17 июня 2020 года. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. ЕВРО-2020 пришлось перенести в марте из-за вспышки COVID-19. Новый список принимающих городов был утвержден исполкомом УЕФА 23 апреля 2021 года.
Группа A (Рим/Баку): Турция, Италия (хозяева), Уэльс, Швейцария
Группа B (Копенгаген/Санкт-Петербург): Дания (хозяева), Финляндия, Бельгия, Россия (хозяева)
Группа C (Амстердам/Бухарест): Нидерланды (хозяева), Украина, Австрия, Северная Македония
Группа D (Лондон/Глазго): Англия (хозяева), Хорватия, Шотландия (хозяева), Чехия
Группа E (Севилья/Санкт-Петербург): Испания (хозяева), Швеция, Польша, Словакия
Группа F (Мюнхен/Будапешт): Венгрия (хозяева), Португалия (чемпион), Франция, Германия (хозяева)
Групповой этап
11 июня
Группа A: Турция - Италия (23:00, Рим)
12 июня
Группа A: Уэльс - Швейцария (17:00, Баку)
Группа B: Дания - Финляндия (20:00, Копенгаген)
Группа B: Бельгия - Россия (23:00, Санкт-Петербург)
13 июня
Группа D: Англия - Хорватия (17:00, Лондон)
Группа C: Австрия - Северная Македония (20:00, Бухарест)
Группа C: Нидерланды - Украина (23:00, Амстердам)
14 июня
Все голы сборной России в квалификации ЕВРО-2020
Группа D: Шотландия - Чехия (17:00, Глазго)
Группа E: Польша - Словакия (20:00, Санкт-Петербург)
Группа E: Испания - Швеция (23:00, Севилья)
15 июня
Группа F: Венгрия - Португалия (20:00, Будапешт)
Группа F: Франция - Германия (23:00, Мюнхен)
16 июня
Группа B: Финляндия - Россия (17:00, Санкт-Петербург)
Группа A: Турция - Уэльс (20:00, Баку)
Группа A: Италия - Швейцария (23:00, Рим)
17 июня
Группа C: Украина - Северная Македония (17:00, Бухарест)
Группа B: Дания - Бельгия (20:00, Копенгаген)
Группа C: Нидерланды - Австрия (23:00, Амстердам)
18 июня
Группа E: Швеция - Словакия (17:00, Санкт-Петербург)
Группа D: Хорватия - Чехия (20:00, Глазго)
Группа D: Англия - Шотландия (23:00, Лондон)
19 июня
Группа F: Венгрия - Франция (17:00, Будапешт)
Группа F: Португалия - Германия (20:00, Мюнхен)
Группа E: Испания - Польша (23:00, Севилья)
20 июня
Группа A: Италия - Уэльс (20:00, Рим)
Группа A: Швейцария - Турция (20:00, Баку)
21 июня
Группа C: Северная Македония - Нидерланды (20:00, Амстердам)
Группа C: Украина - Австрия (20:00, Бухарест)
Группа B: Россия - Дания (23:00, Копенгаген)
Группа B: Финляндия - Бельгия (23:00, Санкт-Петербург)
22 июня
Группа D: Чехия - Англия (23:00, Лондон)
Группа D: Хорватия - Шотландия (23:00, Глазго)
23 июня
Группа E: Словакия - Испания (20:00, Севилья)
Группа E: Швеция - Польша (20:00, Санкт-Петербург)
Группа F: Германия - Венгрия (23:00, Мюнхен)
Группа F: Португалия - Франция (23:00, Будапешт)
Две сильнейшие сборные каждой группы и четыре лучших обладателя третьих мест выйдут в плей-офф.
24 и 25 июня - дни отдыха
ПЛЕЙ-ОФФ
1/8 финала
26 июня
1: 2A - 2B (20:00, Амстердам)
2: 1A - 2C (23:00, Лондон)
27 июня
3: 1C - 3D/E/F (20:00, Будапешт)
4: 1B - 3A/D/E/F (23:00, Севилья)
28 июня
5: 2D - 2E (20:00, Копенгаген)
6: 1F - 3A/B/C (23:00, Бухарест)
29 июня
7: 1D - 2F (20:00, Лондон)
8: 1E - 3A/B/C/D (23:00, Глазго)
30 июня и 1 июля - дни отдыха
Четвертьфиналы
2 июля
Четвертьфинал 1: Победитель матча 6 - победитель матча 5 (20:00, Санкт-Петербург)
Четвертьфинал 2: Победитель матча 4 - победитель матча 2 (23:00, Мюнхен)
3 июля
Четвертьфинал 3: Победитель матча 1 - победитель матча 3 (20:00, Баку)
Четвертьфинал 4: Победитель матча 8 - победитель матча 7 (23:00, Рим)
Полуфиналы
6 июля
Полуфинал 1: Победитель четвертьфинала 1 - победитель четвертьфинала 2 (23:00, Лондон)
7 июля
Полуфинал 2: Победитель четвертьфинала 4 - победитель четвертьфинала 3 (23:00, Лондон)
8, 9, 10 июля - дни отдыха
Финал
11 июля
Победитель полуфинала 1 - победитель полуфинала 2 (23:00, Лондон).
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