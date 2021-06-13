ЕВРО-2020: Австрия-С.Македония - Пандев сравнял счет на 28 минуте

20:30

На 18 минуте Лайнер открыл счёт в матче после заброса из глубины на дальнюю штангу. Штефан ногой переправил мяч в ворота из пределов вратарской.

Пандев на 28 минуте сравнял счёт в матче после ошибки вратаря и защитника. Потеряли мяч в середине штрафной австрийцы. Горану оставалось лишь спокойно переправить мяч в ворота.

20:05

В Бухаресте на "Арена Национале" начался матч ЧЕ-2020 сборных Австрии и Северной Македонии.

Стартовые составы:

Австрия: Бахманн, Ульмер, Драгович, Хинтереггер, Баумгартнер, Лайнер, К. Шлагер, Лаймер, Алаба, Забитцер, Калайджич.

Северная Македония: Димитриевски, С. Ристовски, Д. Велкоски, Муслиу, Адеми, Алиоски, Николов, Барди, Эльмас, Трайковски, Пандев.

Обслуживает встречу бригада арбитров из Швеции во главе с Андреасом Экбергом. Помогают ему ассистенты Мехмет Чулум и Стефан Хальберг. Резервный рефери - россиянин Сергей Карасёв.

Напомним, в группе С, помимо австрийцев и македонцев, выступят национальные команды Нидерландов и Украины.