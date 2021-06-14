https://news.day.az/sport/1352526.html Шахрияр Мамедъяров стал победителем турнира в Румынии
Шахрияр Мамедъяров стал победителем турнира в Румынии
Азербайджанский шахматист Теймур Раджабов сыграл свой последний матч на турнире Superbet Chess Classic в Бухаресте, Румыния.
Как сообщает Day.Az, 34-летний гроссмейстер встретился с представителем Армении Левоном Ароняном. Встреча закончилась вничью.
В свою очередь, Шахрияр Мамедъяров встретился с французом Максимом Ваши-Лагравом. Противостояние также завершилось вничью, однако позволило Мамедъярову набрать 6 очков, что сделало 36-летнего гроссмейстера победителем Superbet Chess Classiс.
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