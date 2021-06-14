Шахрияр Мамедъяров стал победителем турнира в Румынии

Азербайджанский шахматист Теймур Раджабов сыграл свой последний матч на турнире Superbet Chess Classic в Бухаресте, Румыния.

Как сообщает Day.Az, 34-летний гроссмейстер встретился с представителем Армении Левоном Ароняном. Встреча закончилась вничью.

В свою очередь, Шахрияр Мамедъяров встретился с французом Максимом Ваши-Лагравом. Противостояние также завершилось вничью, однако позволило Мамедъярову набрать 6 очков, что сделало 36-летнего гроссмейстера победителем Superbet Chess Classiс.