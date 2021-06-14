Игрок сборной Чехии забил гол с 45 метров и установил рекорд Евро

Патрик Шик - герой дня не только в группе D, но и на всем Евро. Нападающий "Байера" забил шотландцам в первом тайме (Чехия повела к перерыву 1:0), но главное Патрик приготовил на второй тайм.

Как передает Day.Az со ссылкой на sports.ru, шотландцы сразу побежали вперед, но чехи организовали быстрейшую контратаку - мяч после заблокированного удара отскочил в район центрального круга к Шику, а тот вдруг пробил. Удар получился идеальным - и мяч залетел прямо за шиворот Дэвиду Маршаллу.

Представляем вашему вниманию видео гола с 45 метров (это самая дальняя дистанция, с которой забивали на чемпионатах Европы аж с 1980 года)