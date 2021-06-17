Сборная Украины переиграла Северную Македонию на Евро-2020

Сегодня, 17 июня, прошёл матч сборных Украины и Северной Македонии. Встречу 2-го тура группового этапа чемпионата Европы - 2020 принимал стадион "Националь" в Бухаресте (Румыния), передает Day.Az со ссылкой на.

Сборная Украины оказалась сильнее соперника со счётом 2:1. На 29-й минуте нападающий сборной Украины Андрей Ярмоленко воспользовался возможностью и поразил чужие ворота. На 34-й минуте форвард Роман Яремчук вышел один на один с вратарём и воспользовался своим шансом. На 56-й минуте национальная команда получила право на пенальти, к снаряду подошёл Эзган Алиоски, который сделал счёт 1:2. Первый удар отразил вратарь, но на добивании полузащитник Северной Македонии был расторопнее всех. На 84-й минуте национальная команда Украины получила право на пенальти. К мячу подошёл полузащитник Руслан Малиновский, который не смог переиграть вратаря соперника.

Сборная Украины набрала три очка и осталась на третьем месте в турнирной таблице. Северная Македония (0) - на последнем.

Напомним, в группе C, помимо украинцев и македонцев, выступают национальные команды Нидерландов (3) и Австрии (3), которым предстоит провести очный матч.