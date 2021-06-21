ЕВРО-2020: Начался матч Северная Македония-Нидерланды

На стадионе "Йохан Круифф Арена" в Амстердаме в рамках заключительного, 3-го тура группового этапа чемпионата Евро-2020 стартовал матч сборных Северной Македонии и Нидерландов.

Стартовые составы команд:

Северная Македония: Димитриевски, Алиоски, Муслиу, Д. Велкоски, С. Ристовски, Николов, Спировски, Адеми, Барди, Эльмас, Пандев.

Нидерланды: Стекеленбург, Де Лигт, де Врей, Блинд, Дюмфрис, ван Анхольт, Гравенберх, Вейналдум, де Йонг, Мален, Депай.

Обслуживает встречу бригада арбитров из Румынии во главе с Иштваном Ковачем. Помогают ему ассистенты Василе Маринеску и Овидиу Артене. Резервный рефери - болгарин Георги Кабаков.

Напомним, в группе C, помимо македонцев и нидерландцев, выступают национальные команды Украины и Австрии.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Баку.