Азербайджанские спортсмены примут участие на Всемирных соревнованиях по акробатической гимнастике в Женеве

Азербайджанские спортсмены выступят на 11-х Всемирных соревнованиях среди возрастных групп по акробатической гимнастике, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Соревнования пройдут в Женеве (Швейцария) 23-29 июня 2021 года.

Азербайджан на соревнованиях представят: в составе смешанных пар - Милана Алиева и Низам Хамидулин (возрастная категория 12-19 лет), Рауф Джаббаров и Самира Рустамова (12-19 лет), Сабир Агаев и Мехрибан Саламова (13-20 лет); в составе женских групп - Лейла Аскерова, Захра Бакиханова и Ханым Мамедзаде (11-17 лет), а также Лейла Баширова, Назрин Фарманова и Мансума Мамедзаде (12-19 лет).

Отметим, что сегодня азербайджанские гимнасты провели первую подиумную тренировку.