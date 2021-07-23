В Токио началась церемония открытия XXXII летних Олимпийских игр.

Как сообщает в пятницу Day.Az, церемония проходит на Токийском олимпийском стадионе.

Напомним, что первоначально Игры планировалось провести с 24 июля по 9 августа 2020 года, но они были перенесены из-за пандемии коронавирусной инфекции. Соревнования Олимпийских игр будут проходить без зрителей.

На XXXII летних Олимпийских играх выступят 11 300 спортсменов из 207 стран, которые разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.

На Олимпийских играх Азербайджан представлен в 14 видах спорта. На соревнованиях нашу страну представят 44 спортсмена - 28 мужчин и 16 женщин.

Олимпиада продлится до восьмого августа.