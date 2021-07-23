Стартовали летние Олимпийские игры в Токио

Торжественная церемония открытия летних Олимпийских игр прошла в пятницу на Национальном стадионе в Токио. "Свет в темном тоннеле пандемии" - такие слова произнес в своей приветственной речи президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня момент надежды. Да, Игры очень отличаются от того, что мы себе представляли, но мы рады собраться вместе, спортсмены из 205 национальных олимпийских комитетов и команда беженцев - все живут в Олимпийской деревне дружно, - сказал Бах. - Это объединяющая сила спорта, послание солидарности и надежды для нашего дружного путешествия вместе. Оргкомитет и власти Японии на всех уровнях проделали невероятную работу, и я хочу высказать им слова благодарности".

По традиции парад олимпийцев открыли греческие атлеты.

При этом около 50 человек собрались у стадиона - они организовали акцию протеста против проведения Олимпиады. Акция прошла примерно в 400 метрах от арены за пределами полицейского оцепления. Однако протестные выкрики были слышны и на самом стадионе во время церемонии открытия.

Ковидная сводка

Появляются все новые случаи заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки положительный тест сдали трое спортсменов, проживающих на территории Олимпийской деревни. По данным агентства Киодо, двое из них - члены сборных Чехии по велоспорту и пляжному волейболу, еще один - представитель команды Нидерландов по тхэквондо.

Коронавирус был выявлен у трех представителей СМИ, трех японских подрядчиков и десяти человек, связанных с проведением Игр. Двое из них жили в олимпийской деревне. Всего на Олимпиаде в Токио зафиксировано уже 110 случаев заражения коронавирусом.

Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, местных зрителей также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио. С 12 июля из-за ухудшения эпидемической ситуации в Токио вновь вступил в силу режим чрезвычайной ситуации, который продлится до 22 августа.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год. Завершатся Олимпийские игры 8 августа.