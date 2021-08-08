Огонь Олимпиады в Токио погашен на церемонии закрытия Игр

Огонь Олимпийских игр в Токио погашен на церемонии закрытия соревнований на Национальном стадионе в Токио, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Олимпийские игры прошли с 23 июля по 8 августа. Из-за пандемии коронавируса соревнования были перенесены на 2021 год. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, а местных зрителей не допустили на олимпийские мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.