Азербайджан завоевал 11-ю золотую медаль на Летней Паралимпиаде в Токио

В Токио проходит Летняя Паралимпиада-2020, в которой участвуют и азербайджанские спортсмены.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, сегодня на соревновании по плаванию дебютировали представители сборной Азербайджана Дана Шандыбина и Вели Исрафилов. Они выступали на дистанции 100 м брассом.

Первой стартовала Шандыбина. В своей квалификационной группе она показала пятый результат (1:24.51), опередив трех соперниц. 17-летняя Дана не смогла выйти в финал, став 11-й в полуфинале.

Исрафилов сразу выступал в финале. На старт вышли восемь пловцов. Вели показал лучшее время (1:04.86 сек.), стал чемпионом и улучшил рекорд Паралимпиады.