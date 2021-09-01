https://news.day.az/sport/1375152.html Азербайджан завоевал 11-ю золотую медаль на Летней Паралимпиаде в Токио
Азербайджан завоевал 11-ю золотую медаль на Летней Паралимпиаде в Токио
В Токио проходит Летняя Паралимпиада-2020, в которой участвуют и азербайджанские спортсмены.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, сегодня на соревновании по плаванию дебютировали представители сборной Азербайджана Дана Шандыбина и Вели Исрафилов. Они выступали на дистанции 100 м брассом.
Первой стартовала Шандыбина. В своей квалификационной группе она показала пятый результат (1:24.51), опередив трех соперниц. 17-летняя Дана не смогла выйти в финал, став 11-й в полуфинале.
Исрафилов сразу выступал в финале. На старт вышли восемь пловцов. Вели показал лучшее время (1:04.86 сек.), стал чемпионом и улучшил рекорд Паралимпиады.
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