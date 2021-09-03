Азербайджанский пловец Раман Салех вновь в финале Токийской Паралимпиады

Азербайджанский пловец Раман Салех вновь вышел в финал Паралимпиады в Токио.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, он стал первым в квалификационном этапе соревнований по плаванию на дистанцию 100 метров баттерфляем с показателем 58,99 секунды и вышел в основной этап.

Ранее Р.Салех уже записал в актив нашей страны золотые медали в заплыве на спине и вольным стилем на 100 метров. В заплыве на 50 метров вольным стилем он занял 4-е место.

В настоящее время в активе сборной Азербайджана 16 медалей, 11 из которых золотые, а 4 - бронзовые. Парадзюдоистки Шахана Гаджиева (48 кг), Севда Велиева (52 кг), Ханым Гусейнова (63 кг), Вугар Ширинли (60 кг), Гусейн Рагимли (81 кг), Дурсадаф Керимова (+70 кг) завоевали золотые медали, Намиг Абаслы (66 кг) и Ильхам Закиев (+100 кг) стали обладателями бронзы.

Раман Салех завоевал звание чемпиона Паралимпиады по плаванию на дистанции 100 метров на спине и вольным стилем. Другой наш пловец Вели Исрафилов занял первое место на дистанции 100 метров брассом. Наш параатлет Гамид Гейдари, установивший мировой рекорд в метании копья, завоевал золотую медаль. Эльвин Астанов первенствовал в состязаниях по толканию ядра, а Саид Наджафзаде стал третьим в прыжках в длину. Параатлетка Ламия Велиева завершила соревнования в забеге на 100 метров на втором месте. Пауэрлифтер Пярвин Мамедов (49 кг) поднялся на третью ступень пьедестала почета.