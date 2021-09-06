Легенда «Ювентуса» высказался об уходе Роналду из клуба

Итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон поделился мнением об уходе Криштиану Роналду из туринского "Ювентуса" в английский "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает Football Italia, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Не думаю, что болельщики должны удивляться переходу Криштиану в "Манчестер Юнайтед". Не вижу ничего нелогичного в его решении уйти, он много размышлял об этом", - сказал Буффон.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" объявил о возвращении Роналду 27 августа. По информации СМИ, сумма трансфера составила €20 млн. Роналду выступал за "красных дьяволов" с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.

С 2018 года форвард выступал за туринский "Ювентус". Он принял участие в 133 играх во всех турнирах, в которых забил 101 мяч.