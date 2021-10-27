Генеральный директор McLaren покинул пост

Глава британской автомобилестроительной компании McLaren Майк Флюитт уходит в отставку после восьми лет руководства компанией. Об этом в среду сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Предполагается, что McLaren сообщит об отставке Флюитта позже в среду. До назначения нового главы техническими вопросами займется неисполнительный директор компании Майкл Махт, в то время как председатель правления Пол Уолш будет отвечать за продажи, маркетинг и связи с общественностью.