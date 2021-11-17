35-й чемпионат мира по прыжкам на батуте в Баку организован на высоком уровне.

Об этом сказала Trend звездный посол 35-го чемпионата мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке из Канады Карен Кокберн, которая посетил детский дом Ümid yeri в бакинском поселке Бина, передает Day.Az.

"Это мой первый визит в Баку, в Азербайджан. Мне приятно, что я получила возможность посетить это место, где хорошо помогают детям, которые действительно нуждаются в такой любви. Я очень рада быть частью этого чемпионата, присутствовать на соревнованиях. Их организация замечательная, как и сама арена", - сказала она.

Отметим, что 35-й чемпионат мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке состоится в Баку 18-21 ноября. В соревнованиях примут участие около 270 гимнастов из 33 стран мира.

На чемпионате, который продлится четыре дня, спортсмены выступят в программе индивидуальных и синхронных прыжков на батуте, а также на акробатической дорожке и двойном мини-батуте. Также будут определены победители в командном зачете.

Согласно предварительному расписанию чемпионата, в первые два дня пройдут классификационные соревнования, а в последние два дня состоятся финальные выступления. Согласно правилам, один участник может выступать в нескольких программах.