"Омикрон" создает проблемы для проведения зимней Олимпиады

Китайские власти предупредили во вторник, что быстро распространяющийся штамм коронавируса Omicron создаёт новые вызовы при проведении зимних Олимпийских игр в феврале следующего года в Пекине, но пообещали приложить все усилия, чтобы справиться с трудностями.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в связи с этим заявил:

"Я думаю, что это определённо приведет к проблемам, связанным с профилактикой и контролем. Пекин высоко оценивает усилия Южной Африки по предоставлению своевременной информации о новом штамме. У Китая есть большой опыт реагирования на COVID-19, и я твёрдо верю, что зимние Олимпийские игры пройдут гладко".

XXIV зимние Олимпийские игры должны открыть в китайской столице 4 февраля 2022 года. Пекин был избран местом проведения очередной Олимпиады на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре в июле 2015 года.