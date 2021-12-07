В Азербайджане спорт является неотъемлемой частью государственной политики.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в интервью Болгарскому телеграфному агентству (БТА) сказала заместитель министра молодежи и спорта Азербайджана Мариана Василева.

"Президент Азербайджана Ильхам Алиев является президентом Национального олимпийского комитета. Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева является президентом Федерации гимнастики. Все это ясно показывает, что спорт должен быть составной частью государственной политики. Но политизация спорта недопустима. Последние выборы в Международную федерацию гимнастики, которые прошли в Анталье всего несколько недель назад, показали, что, к сожалению, спорт - это политика. Я бы очень хотела, чтобы спорт не был политизирован", - сказала Василева.

Она отметила, что в Азербайджане свободно проживают представители разных народов.

"Азербайджан - это государство, в котором работают специалисты разных национальностей и разных религий из разных стран, и они чувствуют себя здесь свободно, независимо от языка, расы или религии. Болгары работают почти во всех отраслях экономики Азербайджана. Есть много болгарских специалистов в спорте. Болгарские спортсмены даже представляют Азербайджан", - добавила Василева.