Заключительный тур Лиги чемпионов: результаты первого игрового дня - ФОТО
7 декабря состоялись очередные матчи группового турнира Лиги чемпионов. "Милан" проиграл "Ливерпулю" и остался без евровесны, "Атлетико" обыграл "Порту" и другие результаты игр вторника, передает Day.Az со ссылкой на sports.ru.
Группа А
ПСЖ (Франция) - Брюгге (Бельгия) 4:1 (3:0, 1:1)
Дата проведения
7 декабря, 20.45, "Парк де Пренс"
Голы:
1:0 - 2 Мбаппе, 2:0 - 7 Мбаппе, 3:0 - 38 Месси, 3:1 - 68 Ритс, 4:1 - 76, пенальти Месси.
ПСЖ - Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Диалло, Мендеш (Керер, 50), Вейналдум, Гуйе (Паредес, 71), Верратти (Эбимбе, 84), Ди Мария (Эррера, 71), Месси, Мбаппе (Икарди, 83).
Брюгге - Миньоле, Мата, Хендри, Нсоки, Рикка, Ритс (Вормер, 69), Ванакен, Баланта (Мбамба, 69), Сандра (ван дер Бремпт, 57), де Кетеларе, Ланг.
Предупреждения:
Керер (55), Ланг (61), Мбаппе (70).
РБ Лейпциг (Германия) - Манчестер Сити (Англия) 2:1 (1:0, 1:1)
Дата проведения
7 декабря, 20.45, "Ред Булл Арена Лейпциг"
Голы:
1:0 - 24 Собослаи, 2:0 - 71 Андре Силва, 2:1 - 76 Марез.
РБ Лейпциг - Гулачи, Мукиеле (Хенрихс, 80), Клостерманн (Симакан, 46), Гвардиол, Анхелиньо, Кампль, Форсберг (Бробби, 79), Лаймер (Адамс, 63), Нкунку, Собослаи, Андре Силва (Мориба, 86).
Манчестер Сити - Стеффен, Уокер, Стоунз, Аке (Рубен Диаш, 87), Зинченко, Фернандиньо, Гюндоган, де Брюйне (Палмер, 87), Грилиш, Фоден (Стерлинг, 46), Марез.
Предупреждения:
Кампль (14), де Брюйне (30), Стоунз (81), Адамс (90).
Удаление:
Уокер (82).
Группа В
Милан (Италия) - Ливерпуль (Англия) 1:2 (1:1, 0:1)
Дата проведения
7 декабря, 23.00, "Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)"
Голы:
1:0 - 29 Томори, 1:1 - 36 Салах, 1:2 - 55 Ориги.
Милан - Меньян, Калулу (Флоренци, 65), Романьоли, Томори, Эрнандес, Крунич (Бакайоко, 83), Кессиэ, Тонали (Салемакерс, 59), Ибрагимович, Браим Диас (Беннасер, 59), Жуниор Мессиас.
Ливерпуль - Алиссон, Уильямс (Брэдли, 90), Конате, Филлипс, Цимикас, Окслейд-Чемберлен, Мортон, Салах (Кейта, 64), Минамино (Уолтмен, 90), Мане (Гомес, 65), Ориги (Фабиньо, 80).
Порту (Португалия) - Атлетико (Испания) 1:3 (0:0, 1:3)
Дата проведения
7 декабря, 23.00, "Драгау"
Голы:
0:1 - 56 Гризманн, 0:2 - 90 Корреа, 0:3 - 90 де Пауль, 1:3 - 90, пенальти Сержиу Оливейра.
Порту - Диогу Кошта, Пепе, Мбемба, Сануси (Венделл, 63), Отавио (Фабиу Виейра, 82), Груйич (Корона, 81), Витинья, Жоау Мариу (Сержиу Оливейра, 81), Тареми (Тони Мартинес, 82), Эванилсон, Диас.
Атлетико - Облак, Врсалько, Кондогбиа, Эрмосо, Льоренте, Карраско, Коке, де Пауль, Лемар (Корреа, 66), Суарес (Матеус Кунья, 13; Лоди, 83), Гризманн.
Предупреждения:
Тареми (32), Корреа (67), Отавио (67), Пепе (69).
Удаления:
Карраско (67), Венделл (70), Марчесин (75).
Группа С
Боруссия Д (Германия) - Бешикташ (Турция) 5:0 (2:0, 3:0)
Дата проведения
7 декабря, 23.00, "Сигнал Идуна Парк"
Голы:
1:0 - 29 Мален, 2:0 - 45, пенальти Ройс, 3:0 - 53 Ройс, 4:0 - 68 Холанд, 5:0 - 81 Холанд.
Боруссия Д - Кобель, Менье (Рейньер, 46), Хуммельс, Загаду (Понграчич, 73), Шульц, Витцель, Дауд, Беллингем (Геррейру, 73), Вольф (Пасслак, 62), Ройс (Холанд, 63), Мален.
Бешикташ - Дестаноглу, Велинтон, Монтеро, Мераш, Топал, Соуза (Хатчинсон, 82), Боздоган (Учан, 76), Уйсал, Батшуайи, Караман (Розье, 46), Ларин (Геззаль, 69).
Предупреждения:
Монтеро (31), Ларин (39), Соуза (44).
Удаление:
Велинтон (43).
Аякс (Нидерланды) - Спортинг (Португалия) 4:2 (2:1, 2:1)
Дата проведения
7 декабря, 23.00, "Йохан Кройфф Арена"
Голы:
1:0 - 8, пенальти Аллер, 1:1 - 22 Нуну Сантуш, 2:1 - 42 Антони, 3:1 - 58 Нерес, 4:1 - 62 Бергейс, 4:2 - 78 Табата.
Аякс - Пасвеер, Мазрауи (Тимбер, 77), Схюрс (Ренсх, 60), Мартинес, Блинд (Тальяфико, 46), Альварес (Тайлор, 72), Гравенберх, Бергейс, Аллер, Нерес (Классен, 60), Антони.
Спортинг - Жоау Виржиния, Эштевеш (Назинью, 73), Нету, Матеус Рейс, Инасиу, Эшгайю, Нуну Сантуш (Паулинью, 60), Даниэл Браганса (Эссугу, 81), Угарте (Сарабия, 73), Табата, Тиагу Томаш (Педру Гонсалвеш, 60).
Предупреждения:
Даниэл Браганса (7), Табата (35), Схюрс (44), Альварес (54).
Группа D
Реал Мадрид (Испания) - Интер (Италия) 2:0 (1:0, 1:0)
Дата проведения
7 декабря, 23.00, "Сантьяго Бернабеу"
Голы:
1:0 - 17 Кроос, 2:0 - 79 Асенсио.
Реал Мадрид - Куртуа, Карвахаль, Алаба, Милитао, Менди, Модрич, Кроос (Вальверде, 78), Каземиро (Камавинга, 71), Йович (Мариано Диас, 78), Винисиус Жуниор (Азар, 81), Родриго (Асенсио, 78).
Интер - Ханданович, Думфрис (Димарко, 46), Д`Амброзио, Шкриньяр, Бастони, Перишич, Брозович (Видаль, 60), Чалханоглу (Весино, 60), Барелла, Джеко (Санчес, 60), Мартинес (Гальярдини, 66).
Предупреждения:
Д`Амброзио (54), Милитао (64), Бастони (74).
Удаление:
Барелла (64).
Шахтер (Украина) - Шериф (Молдова) 1:1 (1:0, 0:1)
Дата проведения
7 декабря, 23.00, "НСК Олимпийский"
Голы:
1:0 - 42 Фернандо Педро, 1:1 - 90 Николов.
Шахтер - Пятов (Шевченко, 86), Додо, Кривцов, Бондарь, Корниенко (Исмаили, 67), Марлос, Соломон, Маркос Антонио, Судаков (Тете, 46), Бондаренко (Майкон, 67), Фернандо Педро (Мудрик, 46).
Шериф - Атанасиадис, Фернандо, Арболеда, Дуланто, Кристиано, Коловос (Николов, 46), Тилль, Бруно, Аддо, Траоре, Янсане.
Предупреждения:
Фернандо Педро (10), Аддо (18), Мудрик (78), Дуланто (83).
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