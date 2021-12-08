Заключительный тур Лиги чемпионов: результаты первого игрового дня
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7 декабря состоялись очередные матчи группового турнира Лиги чемпионов. "Милан" проиграл "Ливерпулю" и остался без евровесны, "Атлетико" обыграл "Порту" и другие результаты игр вторника, передает Day.Az со ссылкой на sports.ru.

Группа А

ПСЖ (Франция) - Брюгге (Бельгия) 4:1 (3:0, 1:1)

Дата проведения
7 декабря, 20.45, "Парк де Пренс"

Голы:

1:0 - 2 Мбаппе, 2:0 - 7 Мбаппе, 3:0 - 38 Месси, 3:1 - 68 Ритс, 4:1 - 76, пенальти Месси.

ПСЖ - Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Диалло, Мендеш (Керер, 50), Вейналдум, Гуйе (Паредес, 71), Верратти (Эбимбе, 84), Ди Мария (Эррера, 71), Месси, Мбаппе (Икарди, 83).

Брюгге - Миньоле, Мата, Хендри, Нсоки, Рикка, Ритс (Вормер, 69), Ванакен, Баланта (Мбамба, 69), Сандра (ван дер Бремпт, 57), де Кетеларе, Ланг.

Предупреждения:
Керер (55), Ланг (61), Мбаппе (70).

РБ Лейпциг (Германия) - Манчестер Сити (Англия) 2:1 (1:0, 1:1)

Дата проведения
7 декабря, 20.45, "Ред Булл Арена Лейпциг"

Голы:

1:0 - 24 Собослаи, 2:0 - 71 Андре Силва, 2:1 - 76 Марез.

РБ Лейпциг - Гулачи, Мукиеле (Хенрихс, 80), Клостерманн (Симакан, 46), Гвардиол, Анхелиньо, Кампль, Форсберг (Бробби, 79), Лаймер (Адамс, 63), Нкунку, Собослаи, Андре Силва (Мориба, 86).

Манчестер Сити - Стеффен, Уокер, Стоунз, Аке (Рубен Диаш, 87), Зинченко, Фернандиньо, Гюндоган, де Брюйне (Палмер, 87), Грилиш, Фоден (Стерлинг, 46), Марез.

Предупреждения:
Кампль (14), де Брюйне (30), Стоунз (81), Адамс (90).

Удаление:
Уокер (82).

Группа В

Милан (Италия) - Ливерпуль (Англия) 1:2 (1:1, 0:1)

Дата проведения
7 декабря, 23.00, "Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)"

Голы:

1:0 - 29 Томори, 1:1 - 36 Салах, 1:2 - 55 Ориги.

Милан - Меньян, Калулу (Флоренци, 65), Романьоли, Томори, Эрнандес, Крунич (Бакайоко, 83), Кессиэ, Тонали (Салемакерс, 59), Ибрагимович, Браим Диас (Беннасер, 59), Жуниор Мессиас.

Ливерпуль - Алиссон, Уильямс (Брэдли, 90), Конате, Филлипс, Цимикас, Окслейд-Чемберлен, Мортон, Салах (Кейта, 64), Минамино (Уолтмен, 90), Мане (Гомес, 65), Ориги (Фабиньо, 80).

Порту (Португалия) - Атлетико (Испания) 1:3 (0:0, 1:3)

Дата проведения
7 декабря, 23.00, "Драгау"

Голы:

0:1 - 56 Гризманн, 0:2 - 90 Корреа, 0:3 - 90 де Пауль, 1:3 - 90, пенальти Сержиу Оливейра.

Порту - Диогу Кошта, Пепе, Мбемба, Сануси (Венделл, 63), Отавио (Фабиу Виейра, 82), Груйич (Корона, 81), Витинья, Жоау Мариу (Сержиу Оливейра, 81), Тареми (Тони Мартинес, 82), Эванилсон, Диас.

Атлетико - Облак, Врсалько, Кондогбиа, Эрмосо, Льоренте, Карраско, Коке, де Пауль, Лемар (Корреа, 66), Суарес (Матеус Кунья, 13; Лоди, 83), Гризманн.

Предупреждения:
Тареми (32), Корреа (67), Отавио (67), Пепе (69).

Удаления:
Карраско (67), Венделл (70), Марчесин (75).

Группа С

Боруссия Д (Германия) - Бешикташ (Турция) 5:0 (2:0, 3:0)

Дата проведения
7 декабря, 23.00, "Сигнал Идуна Парк"

Голы:

1:0 - 29 Мален, 2:0 - 45, пенальти Ройс, 3:0 - 53 Ройс, 4:0 - 68 Холанд, 5:0 - 81 Холанд.

Боруссия Д - Кобель, Менье (Рейньер, 46), Хуммельс, Загаду (Понграчич, 73), Шульц, Витцель, Дауд, Беллингем (Геррейру, 73), Вольф (Пасслак, 62), Ройс (Холанд, 63), Мален.

Бешикташ - Дестаноглу, Велинтон, Монтеро, Мераш, Топал, Соуза (Хатчинсон, 82), Боздоган (Учан, 76), Уйсал, Батшуайи, Караман (Розье, 46), Ларин (Геззаль, 69).

Предупреждения:
Монтеро (31), Ларин (39), Соуза (44).

Удаление:
Велинтон (43).

Аякс (Нидерланды) - Спортинг (Португалия) 4:2 (2:1, 2:1)

Дата проведения
7 декабря, 23.00, "Йохан Кройфф Арена"

Голы:

1:0 - 8, пенальти Аллер, 1:1 - 22 Нуну Сантуш, 2:1 - 42 Антони, 3:1 - 58 Нерес, 4:1 - 62 Бергейс, 4:2 - 78 Табата.

Аякс - Пасвеер, Мазрауи (Тимбер, 77), Схюрс (Ренсх, 60), Мартинес, Блинд (Тальяфико, 46), Альварес (Тайлор, 72), Гравенберх, Бергейс, Аллер, Нерес (Классен, 60), Антони.

Спортинг - Жоау Виржиния, Эштевеш (Назинью, 73), Нету, Матеус Рейс, Инасиу, Эшгайю, Нуну Сантуш (Паулинью, 60), Даниэл Браганса (Эссугу, 81), Угарте (Сарабия, 73), Табата, Тиагу Томаш (Педру Гонсалвеш, 60).

Предупреждения:
Даниэл Браганса (7), Табата (35), Схюрс (44), Альварес (54).

Группа D

Реал Мадрид (Испания) - Интер (Италия) 2:0 (1:0, 1:0)

Дата проведения
7 декабря, 23.00, "Сантьяго Бернабеу"

Голы:

1:0 - 17 Кроос, 2:0 - 79 Асенсио.

Реал Мадрид - Куртуа, Карвахаль, Алаба, Милитао, Менди, Модрич, Кроос (Вальверде, 78), Каземиро (Камавинга, 71), Йович (Мариано Диас, 78), Винисиус Жуниор (Азар, 81), Родриго (Асенсио, 78).

Интер - Ханданович, Думфрис (Димарко, 46), Д`Амброзио, Шкриньяр, Бастони, Перишич, Брозович (Видаль, 60), Чалханоглу (Весино, 60), Барелла, Джеко (Санчес, 60), Мартинес (Гальярдини, 66).

Предупреждения:
Д`Амброзио (54), Милитао (64), Бастони (74).

Удаление:
Барелла (64).

Шахтер (Украина) - Шериф (Молдова) 1:1 (1:0, 0:1)

Дата проведения
7 декабря, 23.00, "НСК Олимпийский"

Голы:

1:0 - 42 Фернандо Педро, 1:1 - 90 Николов.

Шахтер - Пятов (Шевченко, 86), Додо, Кривцов, Бондарь, Корниенко (Исмаили, 67), Марлос, Соломон, Маркос Антонио, Судаков (Тете, 46), Бондаренко (Майкон, 67), Фернандо Педро (Мудрик, 46).

Шериф - Атанасиадис, Фернандо, Арболеда, Дуланто, Кристиано, Коловос (Николов, 46), Тилль, Бруно, Аддо, Траоре, Янсане.

Предупреждения:
Фернандо Педро (10), Аддо (18), Мудрик (78), Дуланто (83).