https://news.day.az/sport/1427046.html Джоковича вновь задержали
Джоковича вновь задержали
Лидера мирового мужского тенниса серба Новака Джоковича снова задержали в Австралии за нарушения правил пребывания в стране, сообщает CNN, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
Джоковичу дважды аннулировали визу, поскольку он не вакцинирован против коронавируса.
Его дело Федеральный суд Австралии рассмотрит в воскресенье. До решения суда власти согласилиь не депортировать теннисиста.
Джокович рассчитывает, что суд поддержит его апелляцию и он сможет принять участие в жеребьевке Australian Open в понедельник.
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