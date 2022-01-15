Джоковича вновь задержали

Лидера мирового мужского тенниса серба Новака Джоковича снова задержали в Австралии за нарушения правил пребывания в стране, сообщает CNN, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Джоковичу дважды аннулировали визу, поскольку он не вакцинирован против коронавируса.

Его дело Федеральный суд Австралии рассмотрит в воскресенье. До решения суда власти согласилиь не депортировать теннисиста.

Джокович рассчитывает, что суд поддержит его апелляцию и он сможет принять участие в жеребьевке Australian Open в понедельник.