https://news.day.az/sport/1427668.html УЕФА назвал форварда «милли» потенциальной звездой ЕВРО
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, сначала УЕФА выделил игроков из числа фаворитов турнира, как Португалия и Испания, а также выделил футзалистов Казахстана и России. Затем, перечисляя потенциальных звезд предстоящего чемпионата Европы, были отмечены пятеро игроков, среди которых был и форвард сборной Азербайджана Тьяго Болинья.
УЕФА назвал форварда «милли» потенциальной звездой ЕВРО
Официальный сайт УЕФА, отмечая главных звезд предстоящего ЕВРО-2022 по футзалу, коснулся и представителя сборной Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, сначала УЕФА выделил игроков из числа фаворитов турнира, как Португалия и Испания, а также выделил футзалистов Казахстана и России. Затем, перечисляя потенциальных звезд предстоящего чемпионата Европы, были отмечены пятеро игроков, среди которых был и форвард сборной Азербайджана Тьяго Болинья.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре