УЕФА назвал форварда «милли» потенциальной звездой ЕВРО

Официальный сайт УЕФА, отмечая главных звезд предстоящего ЕВРО-2022 по футзалу, коснулся и представителя сборной Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, сначала УЕФА выделил игроков из числа фаворитов турнира, как Португалия и Испания, а также выделил футзалистов Казахстана и России. Затем, перечисляя потенциальных звезд предстоящего чемпионата Европы, были отмечены пятеро игроков, среди которых был и форвард сборной Азербайджана Тьяго Болинья.

