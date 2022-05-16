Nike планирует объявить 2020-е десятилетием женского спорта

Компания Nike намерена посвятить нынешнее десятилетие женскому спорту и реализовывать эти планы вместе с профессиональными спортсменами Наоми Осакой, Сереной Уильямс, Меган Рапинэ и звездами Билли Айлиш и Меган Ти Сталлион. Об этом сообщает WWD, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Уитни Малкил, вице-президент и генеральный менеджер Nike Global Women's, в интервью WWD к 50-летию бренда отметила растущий интерес к женскому спорту. По ее словам, теперь Nike не просто спонсирует спортсменов, но и призывает каждого заниматься фитнесом и постоянно двигаться. В связи с этим бренд будет делать более инклюзивные женские коллекции одежды и обуви.

В качестве одной из задач Уитни Малкил назвала производство стильной и комфортной одежды с широким модельным рядом, который будет подходить под каждый тип женской фигуры, а также вещей для беременных и девушек, придерживающихся требований религии в одежде.

"Мы потратили так много денег на изучение форм тела, провели 70 тыс. сканирований тела, - говорит Уитни Малкил. - Мы изучаем взаимосвязь между фигурой и размером". Двумя ключевыми направлениями развития продукции стали бюстгальтеры и леггинсы. Генеральный менеджер Nike Global Women's отметила, что компания уже получила положительные отзывы.