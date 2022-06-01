Рейтинг самых дорогих футболистов в премьер-лиге Азербайджана

В конце мая известный немецкий портал Transfermarkt обновил трансферные данные футболистов, выступающих в премьер-лиге Азербайджана. Согласно новым данным, в рейтинге самых дорогих игроков произошли изменения. Azerisport.com решил представить топ-5 наиболее дорогих в АЗПЛ, передает Day.Az.

Самое заметное изменение произошло с вингером агдамского "Карабаха" Кади. Бразилец прибавил сразу аж на 500 000 евро, и теперь его трансферная стоимость оценивается в 1 200 000 евро (около 2,2 млн манатов). Столько же и у капитана бакинского "Нефтчи" Эмина Махмудова.

Свое лидерство утратил другой вингер "скакунов" - Абделла Зубир. Французский футболист потерял в стоимости после предыдущего обновления 200 000, и теперь оценивается в 1 000 000 евро (около 1,8 млн манатов). Вместе с тем, только эти трое футболистов ныне достигли отметки в один миллион евро и выше.

Четвертое место у Гара Гараева - 900 000 евро (около 1,65 млн манатов). 2021-й хавбек "Карабаха" завершал в числе "евромиллионеров", однако по итогам сезона потерял 100 000. Вслед за ним идет еще один представитель агдамского клуба - защитник Кевин Медина. Колумбийский "стоппер" тоже потерял в стоимости 100 000 и теперь оценивается в 800 000 евро (около 1,45 млн манатов).

Далее же по списку мы имеем пару футболистов с "ценником" в 750 000 евро (Патрик Андраде и Филип Озобич), несколько по 700 000 (Шахруддин Магомедалиев, Юсуф Лаваль, Хамиду Кейта, Марко Вешович) и 650 000 (Алексей Исаев, Ибрахима Ваджи, Торал Байрамов) и далее по нисходящей.

Помимо Кади, наиболее серьезное повышение заработал защитник бакинского "Зире" Джалал Гусейнов. 19-летний игрок прибавил почти вдвое больше - на 200 000, и теперь оценивается в 500 000 евро (около 900 000 манатов). Третье место по "повышению" делят между собой сразу несколько футболистов, прибавившие на 150 000 евро: Джой-Ланс Миккельс, Амин Сейдиев из "Сабаха", Исник Алими из "Габалы" (оцениваются по 500 000), Ниджат Мехбалыев из "Габалы" (400 000) и Юсиф Иманов (150 000).

А вот больше всех потерял в "ценнике" защитник "Карабаха" Бадави Гусейнов - минус 250 000. Опытный центрдеф оценивается уже в 450 000 евро (около 800 000 манатов). Второй худший показатель потери за вышеотмеченным Зубиром. И сразу 11 футболистов потеряли по 100 000: помимо ранее названных Гараева и Медины, это также Шахруддин Магомедалиев, Аббас Гусейнов, Хайме Ромеро, Максим Медведев, Ричард Алмейда (все - "Карабах"), Гильерме Пато ("Нефтчи"), Давит Волков ("Зире"), Анатолий Нуриев, Рагим Садыхов (оба - "Сумгайыт"), Шпиро Перичич, Кристиан Себальос (оба - "Сабах").

Таким образом, количество "евромиллионеров" в АЗПЛ сократилось с четырех, которые были на конец 2021 года, до трех футболистов. Не самый серьезный показатель, но к началу нового сезона все еще может измениться.

