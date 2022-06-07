Азербайджанские гимнасты привезли в Баку из Италии медали Чемпионата Европы

Азербайджанские гимнасты, принявшие участие в Чемпионате Европы по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг) в итальянском городе Римини, вернулись с медалями на Родину, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев спортсменов встречали представители Федерации гимнастики Азербайджана, коллеги по цеху, представители спортивной общественности, а также родные и близкие.

Напомним, что на Чемпионате Европы в Римини, который прошел с первого по пятое июня, сборная Азербайджана завоевала две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали.

Так, Магсуд Махсудов, выступивший среди спортсменов в возрастной категории "юниоры", в программе индивидуальных прыжков на батуте занял первое место. Также Махсудов и Гусейн Аббасов завоевали "золото" в программе синхронных прыжков.

Михаил Малкин, выступивший в прыжках на акробатической дорожке среди взрослых гимнастов, удостоен "серебра" Чемпионата Европы. Адиль Гаджизаде, Михаил Малкин и Тофиг Алиев завоевали "бронзу" в командном соревновании по прыжкам на акробатической дорожке.

Напомним ранее, на 3-м международном турнире Aere Trampoline Cup по прыжкам на батуте и на акробатической дорожке (тамблинг), который прошёл в Римини 26-28 мая Магсуд Махсудов, выступивший в индивидуальной программе, стал первым. Также Махсудов вместе с товарищем по команде Гусейном Аббасовым оказался сильнейшим среди мужчин в синхронной программе.

По приезде на Родину гимнасты поделились впечатлениями об участии в соревнованиях с представителями СМИ.

По словам Магсуда Махсудова, соревнования прошли очень хорошо и подарили массу положительных эмоций.

"Соревнования прошли прекрасно, я завоевал четыре золотые медали. Быть чемпионом Европы - прекрасное чувство. Больше всего мы радовались медали, завоеванной в синхронной программе. Было крайне волнительно ожидать оценки за выступление. Конечно, меня также радует результат, которого я достиг в индивидуальной программе", - сказал Махсудов.

Гусейн Аббасов добавил, что соревнования прошли прекрасно, а завоеванные медали стали результатом плодотворных тренировок.

"Мы признательны всем, кто поддерживал нас. Также выражаем благодарность Федерации гимнастики Азербайджана и нашим тренерам", - отметил Аббасов.

Серебряный призер ЧЕ Михаил Малкин остался доволен результатом, достигнутым на соревнованиях, подчеркнув, что соперники были сильными.

"Что касается конкурентов на ЧЕ, могу сказать, давно не было таких сильных соперников. Видно, что несмотря на пандемию, спортсмены продолжали тренироваться. Впереди нас ждет Кубок мира, теперь нужно собраться и готовиться к нему", - сказал Малкин.

Главный тренер сборной Азербайджана по прыжкам на батуте Владимир Шуликин подчеркнул, что азербайджанские спортсмены выступили на высоком уровне.

"Немного устали, но эта усталость приятная, потому что очень довольны результатом соревнования. Считаю, что для нашей сборной ЧЕ завершился очень успешно как в тамблинге, так в прыжках на батуте. У Михаила Малкина - "серебро", а в командном соревновании в прыжках на автоматической дорожке наши спортсмены впервые в истории заняли третье место. В прыжках на батуте у нас две золотые медали - это очень большой успех. Батутная гимнастика и тамблинг успешно развиваются. Также отмечу выступление Сельджан Махсудовой, которая заняла в индивидуальных прыжках на батуте пятое место. Сельджан улучшила свой результат, на прошлом ЧЕ она была шестой. Махсудова является претенденткой на завоевание лицензии на Олимпийские игры в Париж-2024", - сказал главный тренер сборной по прыжкам на батуте.

Владимир Шуликин добавил, что впереди сборную ждут два Кубка мира, которые пройдут в Португалии и Швейцарии, а после них начнется плановая подготовка к главному старту года - Чемпионату мира в Болгарии.

"Впервые азербайджанские гимнасты выступили в командном соревновании в прыжках на акробатической дорожке, и заняли третье место. В индивидуальной программе Михаил Малкин занял вторую позицию. Мы готовились к тому, что Малкин займет первое место, но к сожалению, ввиду небольших ошибок и некоторых нюансов мы завоевали "серебро". Но если в целом оценивать результаты, то соревнование прошло очень хорошо", - отметил помощник тренера сборной по прыжкам на акробатической дорожке Рахиб Алиев.