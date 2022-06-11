На Гран-при Азербайджана «Формулы-1» проходят свободные заезды
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Продолжается Гран-при Азербайджана "Формулы-1" 2022 года.

Как сообщает Day.Az, во второй день гонок проходит третья тренировочная сессия пилотов "Формулы-1".

В 18:00-19:00 состоится квалификационная сессия пилотов.

Отметим, что протяженность бакинской трассы составляет 6 километров. На ней имеются три высокоскоростных участка, 20 поворотов, максимальная скорость - 360 км/ч. В гонках принимают участие 10 команд.

Для зрителей предусмотрены 16 700 мест на девяти трибунах.