https://news.day.az/sport/1469920.html На Гран-при Азербайджана «Формулы-1» проходят свободные заезды - ФОТО
На Гран-при Азербайджана «Формулы-1» проходят свободные заезды - ФОТО
Продолжается Гран-при Азербайджана "Формулы-1" 2022 года.
Как сообщает Day.Az, во второй день гонок проходит третья тренировочная сессия пилотов "Формулы-1".
В 18:00-19:00 состоится квалификационная сессия пилотов.
Отметим, что протяженность бакинской трассы составляет 6 километров. На ней имеются три высокоскоростных участка, 20 поворотов, максимальная скорость - 360 км/ч. В гонках принимают участие 10 команд.
Для зрителей предусмотрены 16 700 мест на девяти трибунах.
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