https://news.day.az/sport/1470014.html Пилоты Формулы-1 сегодня поборются за Гран-при в Баку - РАСПИСАНИЕ
Пилоты Формулы-1 сегодня поборются за Гран-при в Баку - РАСПИСАНИЕ
Гран-при Азербайджана Формулы-1 2022 года продолжается.
Как сообщает Day.Az, сегодня состоится основной этап конкурса.
Так, в 3-й день гонки с 15:00 до 17:00 пилоты Формулы 1 будут вести борьбу за Гран-при.
Отметим, что протяженность бакинской трассы составляет 6 километров. На ней имеются три высокоскоростных участка, 20 поворотов, максимальная скорость - 360 км/ч. В гонках принимают участие 10 команд.
Для зрителей предусмотрены 16 700 мест на девяти трибунах.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре