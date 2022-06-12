Пилоты Формулы-1 сегодня поборются за Гран-при в Баку

Гран-при Азербайджана Формулы-1 2022 года продолжается.

Как сообщает Day.Az, сегодня состоится основной этап конкурса.

Так, в 3-й день гонки с 15:00 до 17:00 пилоты Формулы 1 будут вести борьбу за Гран-при.

Отметим, что протяженность бакинской трассы составляет 6 километров. На ней имеются три высокоскоростных участка, 20 поворотов, максимальная скорость - 360 км/ч. В гонках принимают участие 10 команд.

Для зрителей предусмотрены 16 700 мест на девяти трибунах.