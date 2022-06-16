УЕФА может открыть дело против «ПСЖ»

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) изучает финансы французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен". Об этом сообщает издание L'Equipe, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным источника источника, УЕФА отправил "ПСЖ" "запрос об информации" несколько недель назад. Официальные процедуры еще не начались. Контролирующий орган наблюдал за "ПСЖ" заблаговременно до подачи жалобы со стороны Ла Лиги. УЕФА направил запрос после изучения отчетов экспертами органа финансового контроля клубов (ICFC), который работает независимо от УЕФА. По итогам расследования ICFC будет принято решение о необходимости открытия дела против "ПСЖ".

В минувшем сезоне "ПСЖ" стал победителем французской Лиги 1, набрав 86 очков в 38 турах. Столичный клуб вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, проиграв по сумме двух встреч мадридскому "Реалу", который стал победителем розыгрыша главного европейского клубного турнира.