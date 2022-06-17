Очередные медали Азербайджана на юношеском ЕВРО

В Бухаресте (Румыния) проходит юношеское первенство Европы по спортивной борьбе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой azerisport.com, в четвертый день ЕВРО борчихи сборной Азербайджана завоевали две медали.

Эльвина Керимзаде (43 кг) уступила в финала и стала серебренным призером, тогда как Рузанна Мамедова (49 кг) завоевала золото.

Свои первые схватки провела Айсель Мамедзаде (46 кг) и Жасмин Аскерова (53 кг). Они уступили на старте. Гюнай Гурбанова (57 кг) уступила в утешительной схватки.

На данный момент, в активе у Азербайджана три золотые, шесть серебряных и одна бронзовая медали.