Хэмилтон разочарован болидом Mercedes

Семикратный чемпион "Формулы-1" Льюис Хэмилтон остался разочарован болидом, на котором он выступает в текущем сезоне. Он признался, что никакие из внесенных изменений не приносят пользу, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Ничего из того, что мы делаем, кажется, не работает, - сетует британец, которого цитирует SKy Sports. - Мы пробуем разные настройки. Я и Джордж пробовали разные настройки во второй сессии, чтобы посмотреть какая из них работает".

"Я жду его отзывов, но лично для меня все было катастрофично. Машина становится будто бы хуже. Чем больше мы над ней работаем, тем менее сбалансированной она становится. Но мы продолжим работать".

Напомним, что в текущем сезоне Хэмилтон не выиграл ни одного этапа. На проходящем в этот уик-энд Гран-при Канады он провел две пятничные практики, по итогам которых стал восьмым и 13-м соответственно.