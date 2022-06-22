Назначен новый главный тренер ФК «Нефтчи»
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Стало известно имя нового главного тренера азербайджанского футбольного клуба "Нефтчи".

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, им стал румынский специалист Лауренциу Регекампф. С 46-летним тренером был подписан двухлетний контракт.

Последним местом работы Регекампфа был румынский клуб "Университатя Крайова".