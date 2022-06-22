https://news.day.az/sport/1472906.html Назначен новый главный тренер ФК «Нефтчи»
Назначен новый главный тренер ФК «Нефтчи»
Стало известно имя нового главного тренера азербайджанского футбольного клуба "Нефтчи".
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, им стал румынский специалист Лауренциу Регекампф. С 46-летним тренером был подписан двухлетний контракт.
Последним местом работы Регекампфа был румынский клуб "Университатя Крайова".
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