https://news.day.az/sport/1473723.html "Карабах" хочет приобрести бразильца
"Карабах" хочет приобрести бразильца
Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" близок к реализацию нового трансфера.
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, 23-летний бразилец "Наутико" Ралдни может стать игроком агдамской команды, если удастся договориться с его клубом. За футболиста требуют отступные из-за действующего контракта.
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