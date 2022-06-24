"Карабах" хочет приобрести бразильца
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Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" близок к реализацию нового трансфера.
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, 23-летний бразилец "Наутико" Ралдни может стать игроком агдамской команды, если удастся договориться с его клубом. За футболиста требуют отступные из-за действующего контракта.