Главный тренер "Челси" хочет видеть в составе клуба нападающего ПСЖ Неймара

Главный тренер лондонского "Челси" Томас Тухель хотел бы видеть в составе своего клуба бразильского нападающего "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) Неймара, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По сведениям источника, сам парижский клуб готов расстаться со звездным игроком. У трансфера Неймара есть две главные преграды - это зарплата футболиста и его нежелание менять клуб в текущее трансферное окно. Переговоры по поводу перехода бразильца на данном этапе не начинались.

В минувшем сезоне ПСЖ стал победителем французской Лиги 1, набрав 86 очков в 38 турах. Неймар принял участие в 22 матчах, в которых сумел 13 раз отличиться и сделать шесть голевых передач. Столичный клуб вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, проиграв по сумме двух встреч мадридскому "Реалу", ставшему победителем розыгрыша главного европейского клубного турнира. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Неймара оценивается в 75 млн евро.

Ранее руководство ПСЖ сообщило Неймару о готовности отдать его в аренду в текущее трансферное окно.