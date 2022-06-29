В Азербайджане упразднен ряд спортивных федераций

29 июня состоялось заседание коллегии министерства молодежи и спорта Азербайджана.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе министерства, согласно повестке заседания, был утвержден перспективный рабочий план ведомства на второе полугодие. Кроме того, был обсужден ряд мер и приняты соответствующие решения.

Также была обсуждена справка специальной комиссии о присвоении общественным объединениям статуса республиканских спортивных федераций. В соответствии с решением коллегии были утверждены аккредитации общественных объединений "Федерация самбо Азербайджана", "Федерация савата Азербайджана", "Федерация таэквондо Азербайджана", "Автомобильная федерация Азербайджана", "Федерация капоэйры Азербайджана", "Федерация парусного спорта Азербайджана". Кроме того, приостановлено действие аккредитации "Любительской универсальной федерации борьбы", футбольной федерации "Бойцы-инвалиды Карабаха", "Азербайджанской федерации профессионального бокса".

Напомним, что по представлению специальной комиссии, функционирующей при министерстве уже несколько месяцев, число федераций, статус которых был утвержден решением коллегии, достигло 26. Приостановлено действие аккредитации в общей сложности 25 федераций. Процесс рассмотрения статуса федераций продолжается.

На заседании коллегии также было принято решение о присвоении Джейхуну Энвер оглу Мамедалиеву, Туралу Рафиг оглу Велибекову и Халиду Захид оглу Атабабаеву почетных званий "Заслуженный тренер Азербайджанской Республики".