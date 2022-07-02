Хабиб назвал одну из самых худших вещей, которая случилась с ним в жизни

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что популярность - одна из худших вещей, которая с ним произошла в жизни, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Задержали рейс на три часа, вот и решил воспользоваться этим и поспать. Но сон продлился недолго, а все потому, что кто-то захотел сделать селфи. Одна из худших вещей, которые произошли в моей жизни, это популярность", - написал Нурмагомедов в своей социальной сети.

Нурмагомедов провел в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу. Последний бой он провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. Абдулманап Нурмагомедов - отец и тренер Хабиба - скончался летом 2020 года из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC. EFC провела свое первое мероприятие в США 28 января 2022 года. На данный момент лига Хабиба провела 46 турниров.