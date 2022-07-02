Стал известен самый высокооплачиваемый футболист АПЛ

Египетский нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах стал самым высокооплачиваемым футболистом Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Напомним, в пятницу, 1 июля, "Ливерпуль" объявил о подписании нового контракта с форвардом. Согласно новому соглашению зарплата египтянина теперь составляет £400 тыс. в неделю.

Эта зарплата превышает оклады звезд чемпионата Англии, включая португальского нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду и бельгийского полузащитника "Манчестер Сити" Кевина Де Брейне.

Также Daily Mail сообщает, что Салах теперь входит в пятерку самых высокооплачиваемых футболистов мира. Он уступает лишь форвардам французского "Пари Сен-Жермен" Лионелю Месси, Килиану Мбаппе и Неймару.