Кубок африканских наций по футболу перенесен на 2024 год

Кубок африканских наций по футболу, запланированный на июнь - июль 2023 года в Кот-д'Ивуаре, был перенесен на февраль 2024 года по климатическим причинам.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщил президент Африканской конфедерации футбола (CAF) Патрис Моцепе, комментарий которого приводит агентство Франс Пресс.

Первоначально соревнования планировалось провести с 23 июня по 23 июля 2023 года в пяти ивуарийских городах.

"Кубок африканских наций состоится в январе и феврале 2024 года, - сказал Моцепе. - Мы не хотим рисковать, проводя матчи во время наводнения. Это было бы нехорошо для африканского футбола и его имиджа. Это вопрос уважения, мы высказали много мнений, и некоторые люди сказали нам, что есть изменение климата, возможно, дождь не будет проблемой. Но в итоге мы пришли к общему мнению, что мы не можем рисковать".

В июне в результате сильного наводнения, вызванного проливными дождями, в крупнейшем городе Кот-д'Ивуара Абиджане погибло не менее пяти человек. Июнь традиционно является самым дождливым месяцем в году, в среднем в городе выпадает около 300 мм воды.

"Я очень горжусь инфраструктурой мирового класса, поддержкой президента, премьер-министра, правительства и всех футболистов Кот-д'Ивуара. Это соревнование будет особенным, - добавил Моцепе. - Мы хорошо знаем, что январь не является идеальным вариантом. Европейские клубы не всегда склонны отпускать своих лучших игроков".

Кубок африканских наций является крупнейшим международным турниром в Африке среди сборных. Действующим победителем соревнований является сборная Сенегала.