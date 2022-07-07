Состоялось официальное подписание контракта датского защитника с "Барселоной"

Датский защитник Андреас Кристенсен, перешедший в испанскую "Барселону", сегодня принял участие в открытой для прессы церемонии официального подписания контракта.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

26-летний датчанин подписал четырехлетний контракт с каталонским клубом.

Отвечая на вопросы представителей прессы, футболист сказал: "Я очень горжусь тем, что осуществил свою мечту. Благодарен президенту, Матеу Алемани и Жорди Кройффу за то, что они сделали возможным это подписание. Мечта сбылась".