Гурбан Гурбанов о предстоящем матче с польским "Лехом"

Главный тренер азербайджанского "Карабаха" Гурбан Гурбанов поделился мнением касательно предстоящего завтра ответного матча 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу против польского "Леха" в Баку, передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com.

"Нас ждет важная игра. Такие матчи мы проводили на поздних стадиях квалификаций, но сейчас с первого раунда нам попалась сильная команда. Несмотря на поражение в первой игре, верим в успех. Теперь мы лучше знаем соперника. Нужно быть еще более внимательными завтра. "Лех" способен забить в любой момент. Они умеют контратаковать и управляться с мячом. Постараемся порадовать наших болельщиков", - начал Гурбанов.

Будут ли новые трансферы, в частности, в линию атаки?

Пока не могу ответить. Сейчас все мысли об игре. Но этим занимаются соответствующие люди. Увидим в будущем, что и как будет.

Насколько вероятно, что матч затянется на дольше, чем 90 минут?

Мы все учли и готовимся. Тем более, после отмены правила выездного гола. Хотелось бы решить все в основное время.

Будут ли изменения по сравнению с первым матчем?

Может быть. Время еще есть.

В футбольной общественности есть беспокойство относительно общего результата. На вас это не давит?

Такое уже бывало. Нет, не давит. Напротив, если в нас мало верят, то это мотивирует. Мы хотим оправдать себя.

Что сказали бы болельщикам?

Завтра хотелось бы увидеть полные трибуны. Это нас мотивирует. Фактор болельщика очень важен. Мы чувствуем поддержку всей страны. Также, у Гара Гараева есть проблемы. Завтра узнаем, готов ли он будет или нет. Это единственный момент, который беспокоит.