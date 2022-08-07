https://news.day.az/sport/1485219.html Азербайджанские шахматисты обыграли команду Казахстана
Азербайджанские шахматисты обыграли команду Казахстана
В индийском Ченнаи продолжается 44-я Всемирная шахматная олимпиада.
В сегодняшнем 8-м туре наша мужская команда (Рауф Мамедов, Гадир Гусейнов, Васиф Дурарбейли, Ниджат Абасов) обыграла команду Казахстана со счетом 2,5:1,5, передает Day.Az.
В мужских соревнованиях на Олимпийских играх соревнуются 188 команд.
Турнир, проводимый по швейцарской системе, состоит из 11 туров.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре