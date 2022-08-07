Азербайджанские шахматисты обыграли команду Казахстана
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В индийском Ченнаи продолжается 44-я Всемирная шахматная олимпиада.

В сегодняшнем 8-м туре наша мужская команда (Рауф Мамедов, Гадир Гусейнов, Васиф Дурарбейли, Ниджат Абасов) обыграла команду Казахстана со счетом 2,5:1,5, передает Day.Az.

В мужских соревнованиях на Олимпийских играх соревнуются 188 команд.

Турнир, проводимый по швейцарской системе, состоит из 11 туров.