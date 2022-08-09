Азербайджанский тхэквондист вышел в полуфинал на Исламиаде

Азербайджанский спортсмен Гашим Магомедов завоевал бронзовую медаль на V Играх исламской солидарности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, азербайджанский тхэквондист Гашим Магомедов вышел в полуфинал, победив арабского соперника Хана Харуна со счетом 2:1.

Отметим, что первую золотую медаль принесла Азербайджану спортсменка Анна Скидан. Спортсменка в финале продемонстрировала результат в 70,23 метра.

На сегодняшний день у азербайджанских спортсменов одно "золото" и одна "бронза".