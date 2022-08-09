https://news.day.az/sport/1485862.html Азербайджанский тхэквондист вышел в полуфинал на Исламиаде - ФОТО
Азербайджанский тхэквондист вышел в полуфинал на Исламиаде - ФОТО
Азербайджанский спортсмен Гашим Магомедов завоевал бронзовую медаль на V Играх исламской солидарности.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, азербайджанский тхэквондист Гашим Магомедов вышел в полуфинал, победив арабского соперника Хана Харуна со счетом 2:1.
Отметим, что первую золотую медаль принесла Азербайджану спортсменка Анна Скидан. Спортсменка в финале продемонстрировала результат в 70,23 метра.
На сегодняшний день у азербайджанских спортсменов одно "золото" и одна "бронза".
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