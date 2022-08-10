Бывший чемпион UFC Петтис сломал в поединке обе руки

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Энтони Петтис получил переломы обеих рук и будет вынужден перенести операцию, сообщил спортсмен в соцсетях, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он опубликовал рентгеновские снимки переломов костей обеих рук. Американец, выступающий в легком весе, получил повреждения во время поединка со Стиви Рэем, состоявшемся на прошлой неделе, в котором он потерпел поражение единогласным решением судей.

Всего в смешанных единоборствах Петтис провел 37 боев, из них в 25 одержал победу. Сейчас он выступает в Профессиональной бойцовской лиге (PFL).