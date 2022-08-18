Азербайджанские кикбоксеры вышли в финал соревнований Исламиады.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, это Джамал Мамедов (54 кг), Анар Мамедов (57 кг), Фарид Агамогланов (63 кг), Саги Салехли и Рамал Асланов (75 кг), Эльвин Агаев (86 кг).

Отметим, что в турецком городе Конья проходят V Игры исламской солидарности. Официальная церемония закрытия соревнований пройдет 18 августа.

Всего в Играх исламской солидарности принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества. Соревнования проходят на 14 объектах города Конья. По их итогам спортсменам будут вручены 355 медалей.