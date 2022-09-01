АФФА оштрафовала "Карабах" и "Габалу"

Состоялось очередное заседание Контрольно-дисциплинарного комитета АФФА.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, по его итогам "Нефтчи" оштрафован как хозяин поля на 1600 манатов за то, что в ходе матча премьер-лиги Азербайджана по футболу против "Зире" на поле бросались посторонние предметы. "Нефтчи" заплатит еще 1600 манатов за то, что на поле выходили посторонние люди.

"Карабах" оштрафован на 4000 манатов за оскорбительные слова своих фанатов во время игры с "Шамахы". "Габала" заплатит 4800 манатов за оскорбительные слова своих болельщиков в матче с "Сабахом" и за перебор желтых карточек.

"Кяпаз" оштрафован на 4000 манатов за то, что форвард клуба Рауф Алиев оскорбил арбитров во время матча с "Сабаилом" и получил красную карточку. Он покинул поле, но затем снова вернулся на поле и за это дисквалифицирован на 5 игр. "Кяпаз" также заплатит 200 манатов за удаление Турала Ахундова, а сам футболист пропустит одну игру.

"Сабаил" заплатит 800 манатов за своих представителей, которые не имея пропуска "А", вошли в коридор стадиона.

Клубы первого дивизиона были оштрафованы за различные нарушения на общую сумму 900 манатов. "Имишли", в составе которого на поле вышел игрок, не попавший в заявку, получил техническое поражение (0:3) в матче с "Араз-Нахчываном".

