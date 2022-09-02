«Челси» заплатил рекордную сумму за новых игроков

Лондонский "Челси" побил рекорд межсезонья по сумме, потраченной на новых футболистов, среди клубов Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает Sky Sports, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации издания, "Челси" приобрел игроков на €322 млн. Эта сумма является рекордной в том, что касается трат клубов за одно трансферное окно.

Поздно вечером 1 сентября "синие" объявили о переходе из "Барселоны" нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга.

33-летний футболист поставил подпись под контрактом, рассчитанным на два года. Он стал шестым новичком в составе команды из Лондона в нынешнее межсезонье.

Обамеянг перешел в "Барселону" зимой этого года и провел 18 матчей в чемпионате Испании, в которых забил 11 мячей.