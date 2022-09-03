УЕФА призвал судей жестче наказывать игроков

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерен защитить имидж футбола, сообщает официальный сайт организации, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сообщается, что перед стартом нового сезона-2022/23 судьям, работающим на матчах под эгидой УЕФА, дали установку жестче наказывать футболистов за симуляцию во время игры, массовые стычки на поле и давление на работающих арбитров.

"Мы не хотим видеть такие вещи в футболе. Мы намерены защищать имидж футбола и считаем определенные типы поведения на поле и скамейках запасных неприемлемыми", - сказал руководитель судейского комитета УЕФА Роберто Розетти.

Также речь идет о наказании для игроков, которые пытаются обмануть судей и вынудить их показать красную или желтую карточку игроку соперника. Розетти подчеркнул, что подобное поведение является нечестным и несправедливым по отношению к другим коллегам-футболистам.