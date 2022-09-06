https://news.day.az/sport/1493328.html Дортмундская "Боруссия" обыграла "Копенгаген" в матче группового этапа ЛЧ
Дортмундская "Боруссия" обыграла "Копенгаген" в матче группового этапа ЛЧ
Дортмундская "Боруссия" обыграла "Копенгаген" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов, передает Day.Az со ссылкой на Матч.
Матч группы G на стадионе "Боруссии" завершился со счетом 3:0. Голы забили Марко Ройс, Рафаэль Геррейра и Джуд Беллингем.
В следующем туре группового этапа дортмундцы на выезде встретятся с "Манчестер Сити" 14 сентября, датская команда в тот же день дома сыграет с "Севильей".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре