«Барселона» объявила, сколько планирует заработать по итогам сезона-2022/23

Совет директоров "Барселоны" утвердил бюджет клуба на сезон-2022/23. Об этом сообщается на официальном сайте каталонского клуба, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Доходы клуба должны составить €1,255 млрд, а чистая прибыль - €274 млн. Отметим, что в прошлом сезоне сине-гранатовые завершили с финансовым оборотом в размере €1,017 млрд и чистой прибылью €98 млн.

После шести матчей "Барселона" располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе 16 очков. Возглавляет таблицу Ла Лиги мадридский "Реал", которому удалось набрать 18 баллов.

1 октября каталонская команда проведет встречу с "Мальоркой". 4 октября подопечные Хави сыграют с миланским "Интером" в рамках Лиги чемпионов.