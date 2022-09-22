Капитан сборной Германии по футболу заразился коронавирусом

Футболисты мюнхенской "Баварии" Леон Горецка и Мануэль Нойер покинули расположение сборной Германии из-за положительных тестов на коронавирус. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает пресс-служба Немецкого футбольного союза.

"В среду утром Нойер и Горецка получили положительный результат теста на коронавирус. Футболисты были изолированы и покинут отель команды.

В связи с положительными тестами медицинская бригада национальной сборной провела экспресс-тесты на антиген. В ближайшие дни лица, контактировавшие с обоими игроками, будут проверяться ежедневно", - говорится в заявлении союза.

23 сентября национальная команда Германии на своем поле сыграет со сборной Венгрии в матче Лиги наций. 26 сентября - в гостях с Англией.

Немцы набрали семь очков поле четырех матчей в Лиге наций.