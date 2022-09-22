Неймар выпустил коллекцию одежды с брендом Puma

Бразильский футболист и нападающий французского клуба "Пари Сен-Жермен" Неймар запускает новую коллекцию одежды и обуви вместе с брендом Puma. Об этом пишет Hypebeast, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Вдохновением для создания коллекции послужили бразильский футбол, уличное искусство Сан-Паулу и некоторые татуировки спортсмена, например, изображения птиц. Основное внимание в коллекции уделено базовым вещам премиум-класса. В линейку вошли куртки-бомберы, майки, футболки разных фасонов, спортивные штаны, шорты, а также рюкзаки, сумки-кроссбоди и кроссовки.

"Это аутентичные вещи веселых цветов с отсылками к моей жизни, например, к татуировкам. Эта тропическая коллекция также была создана, чтобы немного напомнить мне об атмосфере Бразилии и о том, кто я есть как личность", - сказал Неймар.

Презентация коллекции Neymar Jr. x Puma назначена на 22 сентября. Цены будут варьироваться от $28 до $150.