«Реал» больше никогда не собирается возвращаться к покупке Мбаппе

"Реал" не собирается никогда больше возвращаться к покупке французского нападающего "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе. Об этом сообщает El Debate, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Испанцы считают, что француз использовал клуб ради получения нового контракта с "ПСЖ". В "Реале" считают поведение Мбаппе предательством.

21 мая стало известно, что Килиан Мбаппе подписал новый контракт с "ПСЖ", который рассчитан до 2025 года. При этом ранее сообщалось, что футболист уже подписал соглашение с мадридским "Реалом". Однако громкий переход не состоялся. Теперь зарплата Мбаппе во Франции составляет €40 млн в год.

В "Реале" недовольны поведением Мбаппе из-за того, что о своем отказе переходить в испанский клуб он сообщил по смс. Также в клубе уверены, что после событий этого лета болельщики "сливочных" не примут нападающего в случае возможного перехода.

Стоит отметить, что президент Франции Эммануэль Макрон беседовал с футболистом, когда тот решал вопрос по поводу своего будущего, и посоветовал ему подписать новый контракт с парижским клубом.

В текущем сезоне Мбаппе принял участие в семи матчах своей команды в чемпионате Франции, отметившись семью забитыми мячами.