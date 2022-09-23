Шахруддин Магомедалиев входит в число лучших вратарей Лиги наций УЕФА
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Игрок сборной Азербайджана по футболу Шахруддин Магомедалиев входит в число лучших вратарей Лиги наций УЕФА.

Как передает Day.Az, согласно статистике УЕФА, Ш.Магомедалиев занимает 4-е место среди вратарей, сделавших наибольшее количество сейвов. Он смог отразить удар 17 раз в 5 играх.

Первую строчку занимает вратарь сборной Казахстана Игорь Шацкий - 5 матчей, 21 сейв.

На втором месте расположился Антони Морис (Люксембург, 5 игр, 19 сейвов), на третьем - Бенджамин Бюхель (Лихтенштейн, 5 игр, 18 сейвов).

Завершает первую пятерку капитан сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма (4 игры, 16 сейвов).